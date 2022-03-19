Украинцам напомнили об опасности из-за минирования оккупантами городов и сел
Источник:Госспецсвязи
В Госспецсвязи сообщили, что враг минует украинские населенные пункты. Преимущественно, когда отступают со своих позиций.
Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно – в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве, то есть в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог.
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В городах это могут быть предметы, составляющие некую ценность. К примеру, мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки. Кроме того, уже зафиксированы случаи минирования тел погибших.
В лесах и селах – это преимущественно "растяжки", которые фактически должны разоблачить местонахождение укрытия или схронов.
Что делать, если нашли подозрительный предмет
- Ни в коем случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (телефон – 101) или Полиции (телефон – 102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
"Будьте особенно внимательны. В прямом смысле – смотрите под ноги и лишний раз не рискуйте", – отметили в Госспецсвязи.
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