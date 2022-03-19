Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де – у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі, тобто у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг.

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У містах це можуть бути предмети, які становлять якусь цінність. Наприклад, мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки. Крім того, вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей.

У лісах та селах – це переважно "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

В жодному разі не чіпайте його.

Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (телефон – 101) або Поліції (телефон – 102).

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

"Будьте особливо уважними. У прямому сенсі – дивіться під ноги та зайвий раз не ризикуйте", – зазначили у Держспецзв’язку.

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