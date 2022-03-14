Украинцам предлагают присоединиться к окончательной ликвидации банковской системы России

Россия в ответ на агрессию против Украины получила беспрецедентные санкции, разрушающие экономику агрессора. Помочь ликвидировать банковскую систему оккупантов может каждый желающий.

Россию можно отправить к Ирану и КНДР

Чтобы нанести непоправимый удар банковской системе орды, нужно, чтобы Россия попала в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

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FATF должно признать Россию страной-террористом и внести ее в черный список. После этого любые операции с Россией или в Россию будут продолжаться неделями. Потенциально это заставит зарубежные банки покинуть российский рынок.

Пока в черном списке FATF только Иран и Северная Корея.

Удар сильнее отключения от SWIFT

Этот удар будет сильнее, чем отключение российских банков от системы SWIFT. Причина в том, что проблемы с операциями затронут все российские банки без исключений.

Что нужно сделать

На странице FATF и ее руководства следует размещать призыв – внести Россию в "черный список". Соответствующие сообщения следует публиковать везде с тегом организации.

Сообщение должно сопровождать фото, доступное в этом посте. Картинки для сторис – по этой ссылке.

Сообщения следует размещать на следующих страницах:

FATF

facebook.com/theFATF

twitter.com/FATFNews

linkedin.com/company/financial-action-task-force-fatf-/

instagram.com/fatf_gafi/

Vincent Schmoll — FATF Executive Secretary

facebook.com/vincent.schmoll

linkedin.com/in/vincent-schmoll-18b9a4167/

Dr. Marcus Pleyer — FATF President

linkedin.com/in/marcus-pleyer-4658bb1b6/

twitter.com/MarcusPleye

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