Украинцам предлагают присоединиться к окончательной ликвидации банковской системы России
Источник:Центр противодействия коррупции
Россия в ответ на агрессию против Украины получила беспрецедентные санкции, разрушающие экономику агрессора. Помочь ликвидировать банковскую систему оккупантов может каждый желающий.
Россию можно отправить к Ирану и КНДР
Чтобы нанести непоправимый удар банковской системе орды, нужно, чтобы Россия попала в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.
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FATF должно признать Россию страной-террористом и внести ее в черный список. После этого любые операции с Россией или в Россию будут продолжаться неделями. Потенциально это заставит зарубежные банки покинуть российский рынок.
Пока в черном списке FATF только Иран и Северная Корея.
Удар сильнее отключения от SWIFT
Этот удар будет сильнее, чем отключение российских банков от системы SWIFT. Причина в том, что проблемы с операциями затронут все российские банки без исключений.
Что нужно сделать
На странице FATF и ее руководства следует размещать призыв – внести Россию в "черный список". Соответствующие сообщения следует публиковать везде с тегом организации.
Сообщение должно сопровождать фото, доступное в этом посте. Картинки для сторис – по этой ссылке.
Сообщения следует размещать на следующих страницах:
FATF
- facebook.com/theFATF
- twitter.com/FATFNews
- linkedin.com/company/financial-action-task-force-fatf-/
- instagram.com/fatf_gafi/
Vincent Schmoll — FATF Executive Secretary
- facebook.com/vincent.schmoll
- linkedin.com/in/vincent-schmoll-18b9a4167/
Dr. Marcus Pleyer — FATF President
- linkedin.com/in/marcus-pleyer-4658bb1b6/
- twitter.com/MarcusPleye
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