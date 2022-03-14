Росію можна відправити до Ірану та КНДР
Щоб завдати непоправного удару банківській системі орди, потрібно щоб Росія потрапила у чорний список Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.
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FATF має визнати Росію країною-терористом і внести її до чорного списку. Після цього будь-які операції з чи в Росію триватимуть тижнями. Потенційно це змусить закордонні банки покинути російський ринок.
Наразі в чорному списку FATF лише Іран та Північна Корея.
Удар сильніший за відключення від SWIFT
Цей удар буде сильнішим, аніж відключення російських банків від системи SWIFT. Причина в тому, що проблеми з операціями торкнуться всіх російських банків без винятків.
Що потрібно зробити
На сторінці FATF та її керівництва потрібно розміщати заклик – внести Росію до "чорного списку". Відповідні дописи варто публікувати скрізь з тегом організації.
Допис повинне супроводжувати фото, які доступні у цьому дописі. Картинки для сторіз – та за цим посиланням.
Дописи варто розміщати на таких сторінках:
FATF
- facebook.com/theFATF
- twitter.com/FATFNews
- linkedin.com/company/financial-action-task-force-fatf-/
- instagram.com/fatf_gafi/
Vincent Schmoll — FATF Executive Secretary
- facebook.com/vincent.schmoll
- linkedin.com/in/vincent-schmoll-18b9a4167/
Dr. Marcus Pleyer — FATF President
- linkedin.com/in/marcus-pleyer-4658bb1b6/
- twitter.com/MarcusPleye
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