Росію можна відправити до Ірану та КНДР

Щоб завдати непоправного удару банківській системі орди, потрібно щоб Росія потрапила у чорний список Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.

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FATF має визнати Росію країною-терористом і внести її до чорного списку. Після цього будь-які операції з чи в Росію триватимуть тижнями. Потенційно це змусить закордонні банки покинути російський ринок.

Наразі в чорному списку FATF лише Іран та Північна Корея.

Удар сильніший за відключення від SWIFT

Цей удар буде сильнішим, аніж відключення російських банків від системи SWIFT. Причина в тому, що проблеми з операціями торкнуться всіх російських банків без винятків.

Що потрібно зробити

На сторінці FATF та її керівництва потрібно розміщати заклик – внести Росію до "чорного списку". Відповідні дописи варто публікувати скрізь з тегом організації.

Допис повинне супроводжувати фото, які доступні у цьому дописі. Картинки для сторіз – та за цим посиланням.

Дописи варто розміщати на таких сторінках:

FATF

facebook.com/theFATF

twitter.com/FATFNews

linkedin.com/company/financial-action-task-force-fatf-/

instagram.com/fatf_gafi/

Vincent Schmoll — FATF Executive Secretary

facebook.com/vincent.schmoll

linkedin.com/in/vincent-schmoll-18b9a4167/

Dr. Marcus Pleyer — FATF President

linkedin.com/in/marcus-pleyer-4658bb1b6/

twitter.com/MarcusPleye

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