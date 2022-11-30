Провайдер спутникового интернета Starlink повысил стоимость услуг для разных стран. Для украинцев цена вырастет с 60 долларов (около 2,3 тыс. гривен) до 75 долларов в месяц (2,8 тысяч гривен).

Внимание В Украине изменили правила ввоза терминалов Starlink

В других странах подписка на Starlink тоже стала более дорогой, и спутниковый интернет в Украине все еще на минимальном тарифе.

Об обновлении тарифа для Украины свидетельствует текст письма, которое Starlink прислал украинским клиентам.

Месячная стоимость сервиса Starlink повысится с 60 долларов до 75 долларов. Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29.12.2022г. Если вы не хотите продолжать пользоваться сервисом, вы можете отменить подписку в любое время,

– говорится в сообщении.



Starlink поднял плату / Фото твиттер Павел Бондаренко

Обратите внимание! Стоимость оборудования в Украине тоже выросла. Если раньше оно обошлось в 500 долларов, то теперь нужно заплатить 700 долларов.



Оборудование тоже подорожало / Фото скриншот с сайта компании

Какими были тарифы к поднятию цен

До 2 августа тариф для Украины составил 100 долларов, однако в День Независимости Украины компания Илона Маска объявила о его понижении. Теперь тариф снова повысили в рамках пересмотра цен по всему миру.

Украинские пользователи с юмором реагируют на обновление тарифов: предлагают сбить цену до 30 долларов с помощью дискуссий с Маском в твиттере. Заметим, что это намек на предыдущий успех споров в твиттере писателя Стивенга Кинга с Маском, в результате которого тот "сбросил" стоимость подписки в твиттере с 20 долларов до 8 долларов.

Почему Starlink важен для украинцев Starlink является важным инструментом для связи на фронте, позволяющим военным получать преимущество над силами врага, существенно численно превосходящими. Однако терминалы используют не только защитники, но и экстренные службы, операторы, журналисты и обычные украинцы. Особенно преимущества "космической" связи украинцы ощутили в период блекаутов и отключений света.

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