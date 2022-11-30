Провайдер супутникового інтернету Starlink підвищив вартість послуг для різних країн. Для українців ціна зросте з 60 доларів (близько 2,3 тис. гривень) до 75 доларів на місяць (2,8 тисячі гривень).

Увага В Україні змінили правила ввезення терміналів Starlink

В інших країнах підписка на Starlink теж стала дорожчою, і супутниковий інтернет в Україні все ще на мінімальному тарифі.

Про оновлення тарифу для України свідчить текст листа, який Starlink надіслав українським клієнтам.

Місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з 60 доларів до 75 доларів. Нова ціна буде застосовуватися для вашої підписки з 29.12.2022. Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час,

– йдеться в повідомленні.



Starlink підняв плату / Фото твітер Павло Бондаренко

Зверніть увагу! Вартість обладнання в Україні також зросла. Якщо раніше воно коштувало 500 доларів, то тепер потрібно заплатити 700 доларів.



Устаткування теж подорожчало / Фото скриншот з сайту компанії

Якими були тарифи до підняття цін

До 2 серпня тариф для України становив 100 доларів, однак у День Незалежності України компанія Ілона Маска оголосила про його зниження. Тепер тариф знову підвищили в рамках перегляду цін по всьому світу.

Українські користувачі з гумором реагують на оновлення тарифів: пропонують "збити" ціну до 30 доларів за допомогою дискусій із Маском у твітері. Зауважимо, що це натяк на попередній успіх суперечок у твітері письменника Стівенга Кінга з Маском, у результаті якого той таки "скинув" вартість підписки у твітері з 20 доларів до 8 доларів.

Чому Starlink важливий для українців Starlink є важливим інструментом для зв'язку на фронті, який дає змогу військовим отримувати перевагу над силами ворога, які суттєво чисельно переважають. Однак термінали використовують не лише захисники, але й екстрені служби, оператори, журналісти та звичайні українці. Особливо переваги "космічного" зв'язку українці відчули у період блекаутів та відключень світла.

Варто подивитися – Українським військовим відключали 1300 терміналів Starlink: відео