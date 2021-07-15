Украинцам официально разрешили въезд в ЕС

Евросоюз 15 июля возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Наше государство добавили к рекомендованному списку третьих стран.

Так, уже опубликовали официальное решение. Перечень стран будет действовать 2 недели, а затем его пересмотрят.

Читайте также В ЕС могут ввести обязательную вакцинацию: детали

Однако стоит заметить, что рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Власти всех государств-членов должны самостоятельно принимать решения по реализации содержания рекомендации.

Когда украинцы смогут путешествовать в ЕС

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:

сертификат о вакцинации против коронавируса,

наличие отрицательного теста.

Условия въезда для граждан Украины будут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.

Отметим, что по состоянию на 15 июля в список стран зеленой зоны входят 23 страны:

Албания,

Армения,

Австралия,

Азербайджан,

Босния и Герцеговина,

Бруней-Даруссалам,

Канада,

Израиль,

Япония,

Иордания,

Ливан,

Черногория,

Новая Зеландия,

Катар,

Молдавия,

Северная Македония,

Саудовская Аравия,

Сербия,

Сингапур,

Южная Корея,

Украина ,

, Соединенные Штаты,

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Что этому предшествовало

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что открытие границ для украинцев – это вопрос нескольких дней. В то же время он заявил, что для этого есть все предпосылки.

Перед тем Рикард Джозвяк рассказал, что ЕС включил Украину в список, поэтому готовит соответствующее решение. Затем это подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что Совет ЕС 30 июня 2020 года принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС.

В перечень уже включили Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Какие критерии применяются к странам в списке