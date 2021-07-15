Украинцам официально разрешили въезд в ЕС

15 июля 2021 , 19:10
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Источник:

24 канал

Евросоюз 15 июля возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Наше государство добавили к рекомендованному списку третьих стран.

Так, уже опубликовали официальное решение. Перечень стран будет действовать 2 недели, а затем его пересмотрят.

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Однако стоит заметить, что рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Власти всех государств-членов должны самостоятельно принимать решения по реализации содержания рекомендации.

Когда украинцы смогут путешествовать в ЕС

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:

  • сертификат о вакцинации против коронавируса,
  • наличие отрицательного теста.

Условия въезда для граждан Украины будут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.

Отметим, что по состоянию на 15 июля в список стран зеленой зоны входят 23 страны:

  • Албания,
  • Армения,
  • Австралия,
  • Азербайджан,
  • Босния и Герцеговина,
  • Бруней-Даруссалам,
  • Канада,
  • Израиль,
  • Япония,
  • Иордания,
  • Ливан,
  • Черногория,
  • Новая Зеландия,
  • Катар,
  • Молдавия,
  • Северная Македония,
  • Саудовская Аравия,
  • Сербия,
  • Сингапур,
  • Южная Корея,
  • Украина,
  • Соединенные Штаты,
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.
Обратите внимание! Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович
заявил, что открытие границ для украинцев – это вопрос нескольких дней. В то же время он заявил, что для этого есть все предпосылки.

Что этому предшествовало

Перед тем Рикард Джозвяк рассказал, что ЕС включил Украину в список, поэтому готовит соответствующее решение. Затем это подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что Совет ЕС 30 июня 2020 года принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС.

В перечень уже включили Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Какие критерии применяются к странам в списке

  • Критерии для определения третьих стран обновляли еще 20 мая.
  • Они касаются эпидемиологической ситуации, а также надежности имеющейся информации и источников данных.
Автор: Ольга Музика