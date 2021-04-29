Как украинцам реагировать на Киву-кандидата наук: опрос
Скандальный нардеп Илья Кива 26 апреля защитил свою диссертацию. При этом он избегал вопросов членов комиссии, но их это не смущало, а якобы веселило. Соцсети вспыхнули возмущением. Украинцы писали, что теперь стыдно указывать свою степень доктора наук в резюме. Поэтому предлагаем вам высказать свое мнение по этому поводу.
Примите участие в опросе и ответьте на вопрос: как нам надо реагировать на Киву-кандидата наук.
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Кива защитил диссертацию
Заметим, что журналистов в защиту пропускали только по спискам. Предпочтение отдавали представителями медведчуковских СМИ.
Событие изрядно возмутило образовательное сообщество. В знак протеста двое ученых – черкащанин Иван Подоляк и преподаватель УКУ Александр Ябчанка – сожгли свои дипломы.
Реакция Кивы
Сам Кива заявил, что "в течение последних 10 лет никто не был так готов к защите, как он". Он утверждал, что потратил на написание диссертации 6 лет.
Кроме того, нардеп сообщил, что его научного руководителя уже уволили, поэтому он пообещал сделать преподавателя новым министром образования.
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