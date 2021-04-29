Скандальний нардеп Ілля Кива 26 квітня захистив свою дисертацію. При цьому він уникав запитань членів комісії, але їх це не бентежило, а нібито веселило. Соцмережі спалахнули обуренням. Українці писали, що тепер соромно вказувати свій ступінь доктора наук у резюме. Отож пропонуємо вам висловити свою думку з цього приводу.

Візьміть участь в опитуванні та дайте відповідь на запитання: як нам треба реагувати на Киву-кандидата наук.

До теми Відповімо у наступній роботі, – Кива осоромився під час захисту дисертації

Кива захистив дисертацію

Зауважимо, що журналістів на захист пропускали лише за списками. Перевагу надавали представниками медведчуківських ЗМІ.

Подія неабияк обурила освітню спільноту. На знак протесту двоє науковців – черкащанин Іван Подоляк та викладач УКУ Олександр Ябчанка – спалили свої дипломи.

Реакція Киви

Сам Кива переконував, що "протягом останніх 10 років ніхто не був так готовий до захисту, як він". Він стверджував, що витратив на написання дисертації 6 років.

Крім того, нардеп повідомив, що його наукового керівника вже звільнили, тож він пообіцяв зробити викладача новим міністром освіти.

Важливо Фальшива довідка і брехня про участь у конференціях: ЗМІ проаналізували дисертацію Киви