Украинцев призывают воздержаться от поездок в Израиль: с чем это связано

Ситуация на Ближнем Востоке до сих пор остается напряженной. Поэтому украинцам советуют воздержаться от поездок в Израиль.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время брифинга объяснил, что это из-за сложностей с перелетами. Наращивание большинство иностранных авиакомпаний отказались летать в этом направлении, передает 24 Канал.

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Почему украинцам советуют воздержаться от поездок в Израиль

Нежелательно сейчас планировать поездку в Израиль, исходя не только из вопросов безопасности, но и из-за сложностей ситуации, поскольку большинство иностранных авиакомпаний отказалась летать,

– подчеркнул посол.

Он поделился, что это связано со страховками, которые не все могут позволить себе, что в свою очередь удорожает перелеты.

Корнийчук советует украинцам, которые находятся сейчас в Израиле и не могут вылететь, покупать билеты израильских авиакомпаний. Это могут быть El Al, Israir и другие лоукостеры. Они летают беспрепятственно и не имеют проблем с перелетами.

Заметим, что по информации западных СМИ, США могли отговорить Иран от масштабной атаки на Израиль. Впрочем, "Хезболла" может действовать независимо.