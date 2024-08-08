Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час брифінгу пояснив, що це через складнощі з перельотами. Наращі більшість іноземних авіакомпаній відмовилися літати в цьому напрямку, передає 24 Канал.

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Чому українцям радять утриматися від поїздок в Ізраїль

Небажано зараз планувати поїздку до Ізраїлю, виходячи не тільки з безпекових питань, але й через складнощі ситуації, оскільки більшість іноземних авіакомпаній відмовилася літати,

– наголосив посол.

Він поділився, що це пов'язано зі страховками, які не всі можуть дозволити собі, що своєю чергою здорожчує перельоти.

Корнійчук радить українцям, які перебувають наразі в Ізраїлі та не можуть вилетіти, купувати квитки ізраїльських авіакомпаній. Це можуть бути El Al, Israir та інших лоукостери. Вони літають безперешкодно і не мають проблем із перельотами.

Зауважимо, що за інформацією Західних ЗМІ, США могли відмовити Іран від масштабної атаки на Ізраїль. Втім, "Хезболла" може діяти незалежно.