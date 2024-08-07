Слабким місцем ізраїльської протиповітряної оборони є безпілотники. За словами кореспондента новин у Тель-Авіві Аната Пеледа, Іран має дрони й балістичні ракети, які "Залізний купол" не здатен зупинити.

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Оборона Ізраїлю може опинитися під загрозою

За останнє десятиліття розроблена США й Ізраїлем система "Залізний купол" стала провідною системою для знищення ракет малої дальності, що зменшує загрозу від зброї, яку випускають по населених пунктах такі терористичні групи, як ХАМАС.

Ця система була випробувана у квітні, коли Ізраїль з допомогою США, Великої Британіх і Франції зміг відбити іранську атаку з більш ніж 300 снарядів, включаючи безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Лише одна людина була серйозно поранена в результаті цієї атаки.

Однак цього разу американські чиновники стурбовані тим, що іранський напад може супроводжуватися ще більш синхронізованими ударами з боку "Хезболли". Також можуть бути залучені інші союзники Тегерана в регіоні, в тому числі єменські хусити і ополченці в Іраку, які намагатимуться вивести з ладу ізраїльські оборонні системи.

Важливо! За словами аналітиків, "Хезболла" має арсенал з десятками тисяч мінометів, реактивних снарядів і високоточних ракет, які можуть поставити під загрозу оборону країни.

Однією з очікуваних труднощів у боротьбі з великим, численним шквалом повітряних атак є необхідність швидко класифікувати багато різних цілей і вирішувати, які з них необхідно збити. І все це в режимі реального часу,

– вважає Анат Пелед.

Особливу загрозу становлять безпілотники, особливо якщо вони атакують цілими зграями – все через їхню здатність літати низько й уникати радарів. Наразі Ізраїль розробляє нову систему під назвою "Залізний промінь", яка використовує лазер для збивання снарядів, що може бути ефективним засобом протидії безпілотникам. Система ще не введена в експлуатацію, але деякі чиновники вважають, що вона може бути готова вже у 2025 році.

До слова, раніше ізраїльський журналіст Цві Зільбер припустив, що Тегеран має технології, які дозволять йому створити ядерну зброю впродовж кількох тижнів. Проте йдеться про технології зразка 1945 року.