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Украинцам нечего делать в России, – Омелян

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Владимир Омелян
Владимир Омелян / 24 канал

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал всем, кто против идеи прекращения железнодорожного сообщения с Россией, поехать на неделю в зону Операции Объединенных сил.

Об этом Омелян сообщил в разговоре с "Главкомом".

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"Возможно, не все разделяют мое мнение, но я убежден: мы или воюем, или ездим. Украинцам нечего делать в России", – заявил министр.

Так Омелян прокомментировал свою инициативу об остановке железнодорожного сообщения с Россией, что ранее активно обсуждали в СМИ.

Я предлагаю тем гражданам, которые против этой идеи, взять автомат и хотя бы на неделю поехать в зону проведения АТО. Я думаю, у них много иллюзий развеется. У меня тоже в свое время были друзья в России. Моя жена имела там успешный бизнес. Мы это все остановили. И никакой трагедии не произошло. Я считаю, что это низко, когда страна воюет, люди гибнут, ездить в Россию и рассказывать о семье, о бизнесе, каком-то общем культурном прошлом – его не было, это всегда была оккупация,
– добавил министр.

Также Омелян посоветовал людям, которые не хотят прекращать работать в России, подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

"Там сейчас платят неплохие деньги. Это будет честно в ситуации, когда мы находимся в украино-российской войне. Если нет, всегда есть выбор – работать в Украине, работать в ЕС, где платят больше, где комфортнее, где нет рисков, что вас арестуют правоохранительные органы страны-агрессора", – подытожил Омелян.

Ранее Владимир Омелян анонсировал расширение железнодорожного сообщения с Польшей.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Бизнес Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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