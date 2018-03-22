Украинцам рассылают электронные письма с вирусами от имени ГФС

В среду, 21 марта, в Украине было зафиксировано значительное количество спам-рассылок электронных писем. Они содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Учитывая это, сообщаем, что отправка сообщений происходит по электронным ящикам, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины", – подчеркнули в службе.

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В ГФС также привели пример содержания спам-сообщения:

"Официальное письмо-обращение руководителю предприятия. В течение января-ноября 2016 года подразделениями контроля за проведением расчетных операций выявлены нарушения налогового законодательства, доводим до вашего сведения, что это является основанием выдвижения подозрения в совершении административного правонарушения, согласно ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Просим вас ознакомиться с письмом исполнительной службы и сообщить об этом руководителю предприятия".

Отмечается, что к такому уведомлению прилагается файл с вредоносным программным обеспечением.

В ГФС призвали налогоплательщиков внимательно читать адрес отправителя письма и проверять его достоверность.