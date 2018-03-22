Українцям розсилають електронні листи з вірусами від імені ДФС

В середу, 21 березня, в Україні було зафіксовано значну кількість спам-розсилок електронних листів. Вони містять шкідливе програмне забезпечення та відсилаються нібито від імені Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"З огляду на це, повідомляємо, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби України", – наголосили у службі.

Читайте також: В Україні активно створюють віруси-вимагачі

В ДФС також навели приклад змісту спам-повідомлення:

"Офіційний лист-звернення керівнику підприємства. Протягом січня-листопада 2016 року підрозділами контролю за проведенням розрахункових операцій виявлено порушення податкового законодавства, доводимо до вашого відома, що це є підставою висування підозри у вчинені адміністративного правопорушення згідно ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Просимо вас ознайомитись з листом виконавчої служби та повідомити про це керівника підприємства".

Зазначається, що до такого повідомлення додається файл зі шкідливим програмним забезпеченням.

В ДФС закликали платників податків уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.