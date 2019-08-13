Украинцам рекомендуют не ехать на Канары: причина
Украинцам рекомендуют воздержаться в ближайшее время от поездок на Канарские острова из-за масштабных пожаров, охвативших леса Гран-Канарии.
Департамент консульской службы МИД Украины сообщает, что мощные лесные пожары охватили горную местность острова. В регионе стихийного бедствия продолжается эвакуация местного населения.
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Поэтому консульство Украины в Малаге рекомендует украинцам пока не посещать горные и лесные зоны Гран-Канарии. В частности, речь идет о муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда.
Пожары на острове Гран-Канария / фото из Twitter
Кроме того, людям, которые находятся на острове Гран-Канария, стоит быть бдительными, осторожными и отслеживать сообщения местных служб о развитии ситуации в регионе.
В случае викикнення чрезвычайных ситуаций, украинцав призывают обращаться в Консульство Украины в Малаге, к консульскому округу которого принадлежат Канарские острова.
Что известно о пожарах на Канарах?
Заметим, пожары на Гран-Канарии начались в субботу, 10 августа. Сейчас площадь пожара охватывает более тысячи гектаров. Пожарным не удается потушить огонь из-за большой территорий, на которую он распространился.
Масштабный пожар – на личном контроле у президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса. Он пообещал, что из воинской части в Андалусии спасателям направят подкрепление.