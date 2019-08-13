Украинцам рекомендуют не ехать на Канары: причина

Украинцам рекомендуют воздержаться в ближайшее время от поездок на Канарские острова из-за масштабных пожаров, охвативших леса Гран-Канарии.

Департамент консульской службы МИД Украины сообщает, что мощные лесные пожары охватили горную местность острова. В регионе стихийного бедствия продолжается эвакуация местного населения.

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Поэтому консульство Украины в Малаге рекомендует украинцам пока не посещать горные и лесные зоны Гран-Канарии. В частности, речь идет о муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда.

Пожары на острове Гран-Канария / фото из Twitter

Кроме того, людям, которые находятся на острове Гран-Канария, стоит быть бдительными, осторожными и отслеживать сообщения местных служб о развитии ситуации в регионе.

В случае викикнення чрезвычайных ситуаций, украинцав призывают обращаться в Консульство Украины в Малаге, к консульскому округу которого принадлежат Канарские острова.

Что известно о пожарах на Канарах?

Заметим, пожары на Гран-Канарии начались в субботу, 10 августа. Сейчас площадь пожара охватывает более тысячи гектаров. Пожарным не удается потушить огонь из-за большой территорий, на которую он распространился.

Масштабный пожар – на личном контроле у ​​президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса. Он пообещал, что из воинской части в Андалусии спасателям направят подкрепление.

El incendio en Gran Canaria viene a demostrar la precariedad de la isla ante situaciones de emergencia. Cual colonia, carecemos de recursos mínimos, a pesar de lo que generamos. Tejeda cercada por el fuego, arde sobre quemado. O despertamos o nos quedaremos sin nada. Indignante. pic.twitter.com/spgp2cLEKy — Guillermo Martorell (@GuillermoMarto1) August 12, 2019