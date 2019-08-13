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      Українцям рекомендують не їхати на Канари: причина

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      Пожежі на острові Гран-Канарія
      Пожежі на острові Гран-Канарія / Фото з Тwitter

      Українцям рекомендують утриматися найближчим часом від поїздок на Канарські острови через масштабні пожежі, що охопили ліси Гран-Канарії.

      Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що потужні лісові пожежі охопили гірську місцевість острова. У регіоні стихійного лиха триває евакуація місцевого населення.

      Читайте також: У Греції спалахнула масштабна пожежа: фото

      Тому консульство України в Малазі рекомендує українцям наразі не відвідувати гірські та лісові зон Гран-Канарії. Зокрема, йдеться про муніципалітети Артенара, Гальдар та Техеда.

      Пожежі на острові Гран-Канарія / фото з Twitter

      Окрім того, людям, які перебувають на острові Гран-Канарія, варто бути пильними, обережними та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації в регіоні.

      У разі викикнення надзвичайних ситуацій, українців закликають звертатися до Консульства України в Малазі, до консульського округу якого належать Канарські острови.

      Що відомо про пожежу на Канарах?

      Зауважимо, пожежі на Гран-Канарії почалися у суботу, 10 серпня. Наразі площа пожежі охоплює понад тисячу гектарів. Пожежникам не вдається приборкати вогонь через велику територію, на яку він поширився.

      Масштабна пожежа – на особистому контролі у президента Канарських островів Анхеля Віктора Торреса. Він пообіцяв, що з військової частини в Андалусії рятувальникам направлять підкріплення.

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Подорожі Пожежа МЗС України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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