Українцям рекомендують не їхати на Канари: причина

Українцям рекомендують утриматися найближчим часом від поїздок на Канарські острови через масштабні пожежі, що охопили ліси Гран-Канарії.

Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що потужні лісові пожежі охопили гірську місцевість острова. У регіоні стихійного лиха триває евакуація місцевого населення.

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Тому консульство України в Малазі рекомендує українцям наразі не відвідувати гірські та лісові зон Гран-Канарії. Зокрема, йдеться про муніципалітети Артенара, Гальдар та Техеда.

Пожежі на острові Гран-Канарія / фото з Twitter

Окрім того, людям, які перебувають на острові Гран-Канарія, варто бути пильними, обережними та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації в регіоні.

У разі викикнення надзвичайних ситуацій, українців закликають звертатися до Консульства України в Малазі, до консульського округу якого належать Канарські острови.

Що відомо про пожежу на Канарах?

Зауважимо, пожежі на Гран-Канарії почалися у суботу, 10 серпня. Наразі площа пожежі охоплює понад тисячу гектарів. Пожежникам не вдається приборкати вогонь через велику територію, на яку він поширився.

Масштабна пожежа – на особистому контролі у президента Канарських островів Анхеля Віктора Торреса. Він пообіцяв, що з військової частини в Андалусії рятувальникам направлять підкріплення.

El incendio en Gran Canaria viene a demostrar la precariedad de la isla ante situaciones de emergencia. Cual colonia, carecemos de recursos mínimos, a pesar de lo que generamos. Tejeda cercada por el fuego, arde sobre quemado. O despertamos o nos quedaremos sin nada. Indignante. pic.twitter.com/spgp2cLEKy — Guillermo Martorell (@GuillermoMarto1) August 12, 2019