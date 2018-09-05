Украинцам советуют не ехать в Индию: известна причина

Украинцам рекомендуют пока воздержаться от поездок в Индию в связи с непогодой, которая бурлит в южных и западных регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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В связи с сильными осадками и вызванными ими наводнениями и оползнями почвы, сложной антисанитарной и эпидемиологической ситуацией, а также перебоями в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сетей в индийском штате Керала сохраняется высокий уровень опасности. МИД рекомендует гражданам Украины, которые намерены посетить Юго-Западные регионы Индии (в том числе штат Керала), воздержаться до стабилизации ситуации от поездок в указанные регионы,

– говорится в сообщении.

Также в ведомстве советуют воспользоваться разработанным МИД приложением "ДРУГ" – добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу, которая поможет в кризисных ситуациях.

В то же время, в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, дипведомство рекомендует украинцам обращаться в Посольство Украины в Республике Индия по телефонам +9111 2614 6041; +91 9205507157, на адрес электронной почты: [email protected], или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

Напомним, в Индии продолжает расти число жертв масштабных наводнений, вызванных мощными ливнями. Погибших уже 1400, больше всего в штате Керала – 488. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время дожди могут восстановиться.