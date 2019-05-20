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      Украинцам запретили устанавливать домашние солнечные электростанции на земле

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      Украинцам не будут платить по "зеленому" тарифу за СЭС на земле
      Украинцам не будут платить по "зеленому" тарифу за СЭС на земле / 24 канал

      5-й Президент Украины Петр Порошенко в последние дни пребывания на посту подписал закон, которым украинцам запретили устанавливать домашние солнечные электростанции на земельных участках.

      Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии стал одним из последних, которые подписал Петр Порошенко на посту Президента Украины.

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      Закон вступит в силу сразу после того, как будет опубликован в официальной газете Верховной Рады.

      За соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала 26 апреля.

      Что предусматривает закон?

      Норма в этом законе предусматривает, что украинцы, которые установили домашние солнечные электростанции не только на крышах домов, но и на земле не смогут продавать произведенное этими электростанциями электричество по "зеленому" тарифу.

      В конце апреля Госагентство по энергоэффективности подсчитало, что только за первый квартал 2019-го года украинцы установили почти 1400 домашних солнечных электростанций. В общем домашними СЭС пользуются почти 9 тысяч украинских семей.

      Теперь украинцы смогут получать выплаты по "зеленому" тарифу только с той части своих СЭС, которые установлены на крышах и/или фасадах зданий и капитальных сооружениях, при этом потребитель еще и обязан подтвердить, что сооружение является капитальным.

      СЕС закон сонячна електроенергія

      Украинцы будут получать выплаты по "зеленому" тарифу только за СЭС, которвые установлены на крышах или фасадах

      Что такое "зеленый" тариф?
      Это тариф на электроэнергию, произведенную из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств. Установленная мощность таких установок не должна превышать 50 кВт, при условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений.

      В начале 2019-го мощнейшая солнечная электростанция в Украине заработала на Днепропетровщине, ее общая площадь более 400 гектаров.

      Ранее Недвижимость 24  пилала о многоквартирном жилом доме на улице Бажана в Киеве, который его жители собственными силами облицевали солнечными панелями.

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      Теги: Строительство Солнечная энергетика Энергетика Законодательство Новости недвижимости Украины Экология Энергоэффективность Возобновляемая энергетика Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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