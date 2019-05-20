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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Українцям заборонили встановлювати домашні сонячні електростанції на землі

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      Українцям не платитимуть за "зеленим" тарифом за СЕС на землі
      Українцям не платитимуть за "зеленим" тарифом за СЕС на землі / 24 канал

      5-й Президент України Петро Порошенко в останні дні перебування на посаді підписав закон, яким українцям заборонили встановлювати домашні сонячні електростанції на земельних ділянках.

      Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії став одним з останніх, які підписав Петро Порошенко на посаді Президента України.

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      Закон набере чинності одразу після того, як буде опублікований в офіційній газеті Верховної Ради.

      За відповідний законопроект Верховна Рада проголосувала 26 квітня.

      Що передбачає закон?

      Норма у цьому законі передбачає, що українці, які встановили домашні сонячні електростанції не лише на дахах будинків, але й на землі не зможуть продавати вироблену цими електростанціями електрику за "зеленим" тарифом.

      Наприкінці квітня Держагентство з енергоефективності підрахувало, що лише за перший квартал 2019-го року українці встановили майже 1400 домашніх сонячних електростанцій. Загалом домашніми СЕС користуються майже 9 тисяч українських сімей.

      Тепер українці зможуть отримувати виплати за "зеленим" тарифом лише з тієї частини своїх СЕС, які встановлені на дахах та/або фасадах будівель і капітальних споруд, при цьому споживач ще й зобов'язаний підтвердити, що споруда є капітальною.

      СЕС закон сонячна електроенергія
      Українці будуть отримувати виплати за "зеленим" тарифом лише за СЕС, що встановлені даха чи фасадах

      Що таке "зелений" тариф?Це тариф на електроенергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств. Встановлена потужність таких установок не має перевищувати 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.

      На початку 2019-го найпотужніша сонячна електростанція в Україні запрацювала на Дніпропетровщині, її загальна площа понад 400 гектарів.

      Раніше Нерухомість 24 про багатоквартирний житловий будинок на вулиці Бажана у Києві, який його мешканці власними силами облицювали сонячними панелями.

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      Теги: Будівництво Новини нерухомості України Законодавство Енергетика Сонячна енергетика Відновлювана енергетика Енергоефективність Екологія Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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