Украинцев на борту разбившегося в Китае самолета не было, – МИД

21 марта на юге Китая разбился пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines. На борту Boeing находились 133 человека.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что, по предварительной информации китайской стороны, граждан Украины на борту пассажирского самолета не было.

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Напомним, самолет выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу.

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