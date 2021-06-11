Украинцев будут вакцинировать от COVID-19 на границе с Польшей: цена

На польско-украинской границе со стороны Польши начали вакцинировать украинцев. Прививки могут получить украинские студенты и мигранты, а также другие иностранцы из-за пределов ЕС, которые едут на работу в Польшу.

Кампания по вакцинации началась еще 10 июня на четырех пунктах пропуска. Пункты прививки развернули сразу в местах пересечения границы.

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Акцию добровольной прививки украинцев после пересечения границы организует медицинский центр "Медик" из Жешува. Пункты прививки развернули возле пунктов пропуска:

"Медыка – Шегини",

"Гребенное – Рава-Русская",

"Дорогуск – Ягодин".

В пункте пропускавакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров "Замехув" (MOP Zamiechow) за 30 километров от границы.

Пункты тестирования на коронавирус и вакцинации работают круглосуточно. Впоследствии прививку можно будет получить еще в двух пунктах:

"Долгобичув – Угринов",

"Будомеж – Грушев".

Пока неизвестно, когда пункты вакцинации начнут работу.



Украинцы смогут получить COVID-прививки на польской границе / Фото "Укринформ"

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По словам польских медиков, при отсутствии очередей процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30 – 40 минут: примерно 15 минут на тест и еще 15 – на заполнение анкеты, получение электронного направления и вакцинации.

Кто может вакцинироваться

Кроме украинцев, которые едут на работу в Польшу и имеют подтверждающие документы (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах будут вакцинировать также студентов, которые учатся в Польше.

Какой вакциной можно сделать прививку

В центре "Медик" сообщили, что в пунктах предлагают все вакцины, зарегистрированные в ЕС – Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson).

Вторую дозу вакцины можно получить в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

Общая процедура тестирования и последующей прививки в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (примерно 1 тысяча гривен), но сама вакцина бесплатная.