Кампанія з вакцинації почалася ще 10 червня на чотирьох пунктах пропуску. Пункти щеплення розгорнули одразу у місцях перетину кордону.
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Акцію добровільного щеплення українців після перетину кордону організовує медичний центр "Медик" із Жешува. Пункти щеплення розгорнули біля пунктів пропуску:
- "Медика – Шегині",
- "Гребенне – Рава-Руська",
- "Дорогуськ – Ягодин".
Пункти тестування на коронавірус та вакцинації працюють цілодобово. Згодом щеплення можна буде отримати ще у двох пунктах:
- "Долгобичув – Угринів",
- "Будомєж – Грушів".
Наразі невідомо, коли пункти вакцинації почнуть роботу.
Українці зможуть отримати COVID-щеплення на польському кордоні / Фото "Укрінформ"
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За словами польських медиків, за відсутності черг процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30 – 40 хвилин: приблизно 15 хвилин на тест і ще 15 – на заповнення анкети, отримання електронного направлення і вакцинації.
Хто може вакцинуватися
Окрім українців, які їдуть на роботу у Польщу і мають підтверджувальні документи (дозвіл на працю, заява працедавця про намір працевлаштувати іноземця), у таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.
Якою вакциною можна зробити щеплення
У центрі "Медик" повідомили, що в пунктах пропонують усі вакцини, зареєстровані у ЄС – Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Janssen (Johnson & Johnson).
Загальна процедура тестування та подальшого щеплення у такому пункті коштує іноземцю 130 злотих (приблизно 1 тисячі гривень), але сама вакцина є безкоштовною.