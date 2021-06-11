Кампанія з вакцинації почалася ще 10 червня на чотирьох пунктах пропуску. Пункти щеплення розгорнули одразу у місцях перетину кордону.

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Акцію добровільного щеплення українців після перетину кордону організовує медичний центр "Медик" із Жешува. Пункти щеплення розгорнули біля пунктів пропуску:

"Медика – Шегині",

"Гребенне – Рава-Руська",

"Дорогуськ – Ягодин".

Зверніть увагу! У пункті пропуску "Корчова – Краківець" вакцинуватися можна буде у мобільному пункті щеплень, розгорнутому в пункті обслуговуванні пасажирів "Замєхув" (MOP Zamiechow) за 30 кілометрів від кордону.

Пункти тестування на коронавірус та вакцинації працюють цілодобово. Згодом щеплення можна буде отримати ще у двох пунктах:

"Долгобичув – Угринів",

"Будомєж – Грушів".

Наразі невідомо, коли пункти вакцинації почнуть роботу.



Українці зможуть отримати COVID-щеплення на польському кордоні / Фото "Укрінформ"

Більше про вакцинацію на кордоні з Польщею

За словами польських медиків, за відсутності черг процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30 – 40 хвилин: приблизно 15 хвилин на тест і ще 15 – на заповнення анкети, отримання електронного направлення і вакцинації.

Хто може вакцинуватися

Окрім українців, які їдуть на роботу у Польщу і мають підтверджувальні документи (дозвіл на працю, заява працедавця про намір працевлаштувати іноземця), у таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.

Якою вакциною можна зробити щеплення

У центрі "Медик" повідомили, що в пунктах пропонують усі вакцини, зареєстровані у ЄС – Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Janssen (Johnson & Johnson).

Актуально! Другу дозу вакцини згодом можна отримати у будь-якому місці, не прив'язуючись до місця першої вакцинації.

Загальна процедура тестування та подальшого щеплення у такому пункті коштує іноземцю 130 злотих (приблизно 1 тисячі гривень), але сама вакцина є безкоштовною.