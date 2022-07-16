Украинцев хотят освободить от уплаты кредитов за уничтоженное жилье и авто: кого это будет касаться

Недавно Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым планируют освободить от выплат кредитов заемщиков, чье имущество пострадало от войны, развязанной россией.

О том, кого будут касаться эти законодательные изменения, как будет происходить процедура списания кредита и смогут ли в банках отказать в этом – рассказывает сайт 24 канала.

Читайте Соглашение ЕС с Россией будет огромным поражением для Европы: политолог объяснил, в чем угроза

Кто сможет подать заявку за замораживание или списание кредита

9 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7441-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии россии". Законопроект предусматривает заморозку кредита, а также списание задолженности.

Марина Семенова, адвокат адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры", кандидат юридических наук, рассказала, что подать заявление имеют право:

лица, приобретшие новое недвижимое имущество (квартира, другое жилое помещение в здании, объект незавершенного строительства);

лица, являющиеся заемщиками по договору о потребительском кредите или другим договором, предметом обеспечения по которому является недвижимое имущество (квартира, другое жилое помещение в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дома, объект незавершенного строительства) или автомобиль.

Подать заявление можно в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены лично или через представителя.

Обращаться с заявлением смогут не только те заемщики недвижимое имущество или автомобиль которых остались на временно оккупированной территории, а также чье имущество расположено на подконтрольной Украине территории, но было повреждено или разрушено в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией. ,

– объяснила Мария Семенова.

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, добавил, что из текста законопроекта следует, что подать заявку смогут люди имущество которых было либо на оккупированной территории, либо повреждено, либо уничтожено.

Уничтоженное жилье должно отвечать определенным критериям для списания или заморозки кредита / Фото Getty Images

Поэтому жители Ирпеня, квартира которых уничтожена или повреждена, имеют право написать заявление. Заемщик (его представитель), недвижимое имущество/автомобиль которого находится на подконтрольной территории Украины, обязан подать подтверждающие документы одновременно с заявлением,

– заметил Ясько.

Адвокат Игорь Тетеря отметил, что для возможности обращения с таким заявлением приобретенное в кредит имущество должно отвечать следующим критериям:

Оно должно быть уничтожено в результате военной агрессии РФ;

жилье должно быть не более 140 квадратных метров для квартиры и 250 квадратных метров для дома;

объем двигателя автомобиля не должен превышать 2500 кубических сантиметров;

такие жилье или автомобиль должны быть единственными для заявителя;

по состоянию на 23.02.2022 года не должно быть задолженности по кредиту;

целью получения кредитных средств должно быть приобретение соответствующего жилья или автомобиля.

Смогут ли кредиторы отказать

Игорь Ясько уточнил, что кредиторы смогут отказывать, например, если заемщик не сможет подать заявление в срок: в период действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после дня его прекращения или отмены. Или если заемщик не сможет предоставить кредитору подтверждающие документы не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Владимир Фогель , адвокат адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры", отметил, если говорить о приостановлении уплаты денежного обязательства, то проектом Закона № 7441-1 установлена обязанность кредитора удовлетворить заявление заемщика о приостановлении уплаты денежного обязательства в первый следующий день подачи заявления рабочий день, но указаны некоторые особенности рассмотрения этого заявления.

Так, в случае, если имущество находится на временно оккупированной территории, заемщик обязан предоставить необходимые документы не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Поэтому отказать в удовлетворении такого заявления кредитор не имеет права. Но если заемщик не предоставит подтверждающие документы в установленный срок, он должен будет платить кредит в полном объеме. Что касается поврежденного или разрушенного имущества, находящегося на подконтрольной территории, подтверждающие документы необходимо подать вместе с заявлением о приостановлении уплаты денежного обязательства. Если этого не сделать, в удовлетворении заявления будет отказано,

– объяснил Фогель.

Перечня необходимых документов пока нет / Фото Getty Images

Какие документы должен подать заемщик

Игорь Тетеря отметил, что даже ориентировочный перечень необходимых документов законопроект не приводит – что может дать возможность кредиторам отказывать заявителям на том основании, что не предоставлен весь пакет документов и/или не доказано соответствие имущества необходимым критериям.

Достоверно, необходимый перечень документов будет указан в подзаконных актах, разработанных Кабмином, которому в законопроекте поручено привести свои нормативные акты в соответствие с этим законом и разработать новые для его выполнения. Насколько перечень таких документов будет подробным и будет ли он вообще покажет время,

– сказал адвокат.

Будут ли кредиты полностью списаны

Марина Семенова пояснила, что вопрос об освобождении заемщика от уплаты кредита зависит от того, на какой территории и в каком состоянии он находится:

если имущество расположено на оккупированной территории, кредитор освобождает заемщика от обязанности уплаты денежного обязательства с рабочего дня, следующего за днем подачи заявления;

в случае повреждения или разрушения имущества кредитор освобождает заемщика от обязанности уплаты денежного обязательства с рабочего дня, следующего за днем подачи заявления с подтверждающими документами, до момента получения заемщиком от государства за уничтоженное в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной злостью русской федерации недвижимое имущество и дальнейшее урегулирование отношений с кредитором.

Это ужасает, повсюду крики! Жуткие кадры разрушений из Винницы, по которой ударила россия: смотрите видео