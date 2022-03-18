Украинцев, которые живут в Москве, вызывают в полицию и проверяют у них телефоны

В российской Москве украинцев, которые там проживают, вызывают в полицию. Там их допрашивали, против одного составили админпротокол.

Соответствующую информацию сообщили в правозащитном проекте. Ответные действия Россия оказывает после того, как напала на Украину.

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В Москве вызывают в полицию украинцев

В МВД и ФСБ поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, живущих в Москве. Об этом свидетельствуют рассказы двух незнакомых друг с другом украинцев,

– сообщили правозащитники.

В частности речь идет о студенте МФТИ, который собирался уехать из Москвы в Ригу. Он рассказал, что у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть из них отвезли в участок.

"Там их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и проверили телефоны – в частности, относительно посещения оппозиционных пабликов и наличия в фотогалерее "националистической символики", – говорится в сообщении.

Известно, что студента оставили в участке на ночь. На него составили протокол о нецензурной брани в общественном месте.

Еще одна гражданка Украины, которая работает в Москве в сфере обслуживания, рассказала, что:

ее и ее знакомую вызвали в полицию на допрос, во время которого также осмотрели их телефоны;

ее спрашивали, имеет ли она "запрещенную литературу", однако сказали, что сами не знают, какая она;

спросили, имеет ли "националистическую символику и какую сторону в войне поддерживает;

на тот момент в участке было еще несколько граждан Украины.

По данным Русской службы "Радио Свобода", есть еще 3 подобных случая, произошедших с украинцами, которые живут в Москве.

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