Відповідну інформацію повідомили у правозахисному проєкті. Відповідні дії Росія чинить після того, як напала на Україну.

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У Москві викликають у поліцію українців

У МВС та ФСБ надійшла рознарядка ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у Москві. Про це свідчать розповіді двох незнайомих одне з одним українців,

– повідомили правозахисники.

Зокрема мовиться про студента МФТІ, який збирався виїхати з Москви до Риги. Він розповів, що у нього й інших громадян України поліцейські перевірили паспорти, після чого частину з них відвезли до відділку.

"Там їх сфотографували, зняли відбитки пальців і перевірили телефони – зокрема, щодо відвідування опозиційних пабліків і наявності у фотогалереї "націоналістичної символіки", – мовиться у повідомленні.

Відомо, що студента залишили у відділку на ніч. На нього склали протокол про нецензурну лайку в громадському місці.

Ще одна громадянка України, яка працює в Москві у сфері обслуговування, розповіла, що:

її та її знайому викликали до поліції на опитування, під час якого також оглянули їхні телефони;

її запитували, чи має вона "заборонену літературу", проте сказали, що самі не знають, яка вона;

запитали, чи має "націоналістичну символіку" та яку сторону у війні підтримує;

на той момент у відділку було ще кілька громадян України.

За даними російської служби "Радіо Свобода", є ще 3 подібні випадки, що сталися з українцями, які живуть у Москві.

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