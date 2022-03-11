Украинцев призывают вступать в интернет войска: какие там задачи

Центр противодействия дезинформации предложил всем желающим победить врага в Интернете, став в ряды Интернет Войск Украины.

Такая информация была опубликована в телеграм-канале Центра противодействия дезинформации. Это станет полезным для тех, кто стремится помочь нашему государству преодолеть захватнического оккупанта.

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Поскольку очень много украинцев задаются вопросом "Я не умею стрелять, то чем я могу быть полезным?", ЦПД создал сообщества в социальных сетях и мессенджерах для публикации задач. К ним могут приобщиться все, кто хочет принять участие в борьбе против врага.

Главная задача такой инициативы – распространять правдивую информацию среди мировых политических деятелей и лидеров мнений, голосовать за петиции для европейцев и защищать свою страну.

Список сообществ для Интернет Войск Украины:

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