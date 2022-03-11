Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації. Це стане корисним для тих, хто прагне допомогти нашій державі здолати загарбницького окупанта.

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Оскільки дуже багато українців задають собі питання "Я не вмію стріляти, то чим я можу бути корисним?", ЦПД створив спільноти в соціальних мережах та месенджерах для публікування завдань. До них можуть долучитися всі, хто має бажання взяти участь у боротьбі проти ворога.

Головне завдання такої ініціативи – розповсюджувати правдиву інформацію серед світових політичних діячів та лідерів думок, голосувати за петиції для європейців та боронити свою країну.

Список спільнот для Інтернет Військ України:

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