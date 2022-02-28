Украинцев призывают вступать в интернет-войска: какие боевые задачи дают

Министерство культуры и информполитики и Минцифра начали набор добровольцев в интернет-войска. Это поможет эффективнее уничтожать устойчивость пропаганды врага.

Кроме этого, у онлайн-воинов будут и другие крайне важные задачи. Набор добровольцев проводит Министерство культуры и информполитики, а также Минцифра.

Ранее Хакеры Anonymous нанесли России новый удар: взломали частоту оккупанта и мешают коммуникации

Будет обеспечено содействие деятельности

Эти два министерства окажут поддержку и координацию всем желающим вести информационную борьбу. Уже определили приоритетные направления борьбы с оккупантом в сети:

распространение правдивой информации среди россиян;

сбор голосов за петиции для европейцев;

борьба за Украину любым другим информационным способом.

Приобщиться к информационному убийству кремлевских оккупантов можно по этой ссылке.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Текст сообщения из телеграммы Александра Ткаченко:

Министерство культуры и информполитики и Минцифра приглашают каждого присоединяться к Интернет Войску Украины

Совместная инициатива двух министерств поможет желающим синхронно распространять правдивую информацию среди россиян, собирать голоса за петиции для европейцев и защищать Украину в любой другой информационный образ!

Сейчас каждый гражданский украинец буквально живет с телефоном в руках. Поэтому если у вас есть доступ к интернету и вы можете распространять информацию, вам в Интернет Войска Украины!

Подписывайтесь, чтобы получить простые и понятные задачи.

Telegram: https://t.me/ivukr