Украинцев призывают вступать в интернет-войска: какие боевые задачи дают
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министерство культуры и информполитики и Минцифра начали набор добровольцев в интернет-войска. Это поможет эффективнее уничтожать устойчивость пропаганды врага.
Кроме этого, у онлайн-воинов будут и другие крайне важные задачи. Набор добровольцев проводит Министерство культуры и информполитики, а также Минцифра.
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Будет обеспечено содействие деятельности
Эти два министерства окажут поддержку и координацию всем желающим вести информационную борьбу. Уже определили приоритетные направления борьбы с оккупантом в сети:
- распространение правдивой информации среди россиян;
- сбор голосов за петиции для европейцев;
- борьба за Украину любым другим информационным способом.
Приобщиться к информационному убийству кремлевских оккупантов можно по этой ссылке.
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Текст сообщения из телеграммы Александра Ткаченко:
Министерство культуры и информполитики и Минцифра приглашают каждого присоединяться к Интернет Войску Украины
Совместная инициатива двух министерств поможет желающим синхронно распространять правдивую информацию среди россиян, собирать голоса за петиции для европейцев и защищать Украину в любой другой информационный образ!
Сейчас каждый гражданский украинец буквально живет с телефоном в руках. Поэтому если у вас есть доступ к интернету и вы можете распространять информацию, вам в Интернет Войска Украины!
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