Окрім цього, в онлайн-воїнів будуть і інші вкрай важливі завдання. Набір добровольців проводить міністерство культури та інформполітики, а також Мінцифра.

Раніше Хакери Anonymous завдали Росії нового удару: зламали частоту окупанта та заважають комунікації

Держава буде сприяти в протистоянні

Ці два міністерства нададуть підтримку та координацію всім охочим вести інформаційну боротьбу. Вже визначили пріоритетних напрямів боротьби з окупантом у мережі:

розповсюдження правдивої інформації серед росіян;

збір голосів за петиції для європейців;

боротьба за Україну в будь-який інший інформаційний спосіб.

Долучитися інформаційного вбивства кремлівських окупантів можна за цим посиланням.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Текст допису з телеграму Олександра Ткаченка:

Міністерство культури та інформполітики й Мінцифра запрошують кожного приєднуватись до Інтернет Військ України

Спільна ініціатива двох міністерств допоможе охочим синхронно розповсюджувати правдиву інформацію серед росіян, збирати голоси за петиції для європейців та боронити Україну в будь-який інший інформаційний спосіб!

Зараз кожен цивільний українець буквально живе з телефоном в руках. Тож якщо у вас є доступ до інтернету і ви можете поширювати інформацію, вам в Інтернет Війська України!

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