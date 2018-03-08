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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинцев пригласили на грядущие выборы президента России

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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года / Соцсети

Части украинских пользователей запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" пришло уведомление о приложении "Выборы-2018", которое было создано, чтобы помочь гражданам России найти свой избирательный участок во время голосования за будущего президента 18 марта.

Об этом сообщает ресурс "Код дурова".

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Так, по словам одного из юзеров, соцсеть прислала ему уведомление о вышеупомянутом приложении на украинском языке.

Вконтакте, вибори, Росія, президент, Путін
Пользователям "Вконтакте" приходит сообщение о грядущих президентских выборах в России

Как заметил мужчина, сейчас он находится в Днепре, но поскольку "ВКонтакте" на территории Украины заблокирована, то ему приходится пользоваться российским VPN.

В пресс-службе соцсети в свою очередь пояснили, что "сообщение показывается только пользователям с российскими IP-адресами", а язык оповещения зависит от того, какой язык выбран в личных настройках на странице пользователя.

Вконтакте, вибори, Росія, президент, Путін
Уведомление о выборах приходит всем юзерам с российскими IP-адресами, а язык зависит от настроек

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Выборы в России 2018 ВКонтакте Соцсети
Источник: 24 Канал
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