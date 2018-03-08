Украинцев пригласили на грядущие выборы президента России

Части украинских пользователей запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" пришло уведомление о приложении "Выборы-2018", которое было создано, чтобы помочь гражданам России найти свой избирательный участок во время голосования за будущего президента 18 марта.

Об этом сообщает ресурс "Код дурова".

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Так, по словам одного из юзеров, соцсеть прислала ему уведомление о вышеупомянутом приложении на украинском языке.



Пользователям "Вконтакте" приходит сообщение о грядущих президентских выборах в России

Как заметил мужчина, сейчас он находится в Днепре, но поскольку "ВКонтакте" на территории Украины заблокирована, то ему приходится пользоваться российским VPN.

В пресс-службе соцсети в свою очередь пояснили, что "сообщение показывается только пользователям с российскими IP-адресами", а язык оповещения зависит от того, какой язык выбран в личных настройках на странице пользователя.



Уведомление о выборах приходит всем юзерам с российскими IP-адресами, а язык зависит от настроек

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.