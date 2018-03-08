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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українців запросили на прийдешні вибори президента Росії

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Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року
Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року / Соцмережі

До частини українських користувачів забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте" прийшло сповіщення про додаток "Вибори-2018", який було створено, щоб допомогти громадянам Росії знайти свою виборчу дільницю під час голосування за майбутнього президента 18 березня.

Про це повідомляє ресурс "Код дурова".

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Так, за словами одного із юзерів, соцмережа прислала йому сповіщення про вищезазначений додаток українською мовою.

Вконтакте, вибори, Росія, президент, Путін
Користувачам "Вконтакте" приходить повідомлення про прийдешні президентські вибори у Росії

Як зауважив чоловік, наразі він перебуває у Дніпрі, але оскільки "ВКонтакте" на території України є заблокованою, той йому доводиться користуватися російським VPN.

У прес-службі соцмережі своєю чергою пояснили, що "повідомлення показується тільки користувачам з російськими IP-адресами", а мова сповіщення залежить від того, яку мову обрано в особистих налаштуваннях на сторінці користувача.

Вконтакте, вибори, Росія, президент, Путін
Сповіщення про вибори приходить усім юзерам із російськими IP-адресами, а мова залежить від налаштувань

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Вибори в Росії 2018 Соцмережі ВКонтакте
Джерело: 24 Канал
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