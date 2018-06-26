Украинцев призвали забрасывать письмами российских тюремщиков на поддержку Балуха

Участники глобальной кампании #SaveOlegSentsov объявили акцию срочной помощи украинскому активисту Владимиру Балуху, который 100-й день голодает в крымской колонии.

Присоединиться к акции просто. Надо распечатать подготовленный шаблон письма, подписать и отправить на указанные адреса в приемные Генеральной прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В каждом деле политзаключенного за “коллективным Путиным” скрываются конкретные исполнители, от решения которых зависит много важных вещей – как будет относиться к политзаключенного тюремная администрация, будет ли его вовремя посещать врач, будут ли на него налагаться дисциплинарные взыскания за малейшие нарушения режима. Мы называем этих людей по имени и обращаемся к ним персонально. Они получают письма от европарламентариев, членов национальных парламентов, должностных лиц Совета Европы и ОБСЕ. Но таких писем должно быть тысячи!

– говорится в призыве сообщества SaveOlegSentsov.

Письма также можно присылать по электронной почте.

По словам адвоката Балуха Ольги Динзе, Владимир Балух за время голодовки похудел на 30 килограммов, а несколько дней назад снова перешел только на воду, полностью отказавшись от еды.

Российских тюремщиков призывают обеспечить оказание постоянной квалифицированной медицинской помощи Балуху, провести беспристрастное расследование его утверждений об издевательствах по национальному признаку со стороны начальника Раздольненского ИВС капитана полиции Ткаченко.

Кроме того, в письме ходатайствуют о проведении совместного визита украинской омбудсвумен Денисовой и ее российской коллеги Москальковой к Балуху, чтобы проверить условия содержания. Также призывают не этапировать Владимира Балуха за пределы Крыма.

Напомним, 15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, в Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.