Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал. 4 мая он обратился к датчанам по случаю Дня освобождения.

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Россия забыла о победе над нацизмом в 1945 году

Зеленский отметил, что 77 лет назад нацисты были изгнаны из Дании. Каждый год в мае все европейцы вспоминают победу над самым страшным злом в истории человечества – нацизмом. Однако, по словам президента, вспоминать значит не просто помнить.

Это значит помнить и стараться не допускать никогда снова того, что несли Европе нацисты. Именно украинцы и украинки вместе с нашими друзьями и партнерами – антивоенная коалиция, как в свое время была антигитлеровская – сдерживают сейчас тех, кто точно забыл, чему люди радовались в 1945-м.

– заметил глава государства.

Он добавил, что если бы в России действительно все помнили, то эта война в Украине просто не началась бы.

"Уже традиционно перед записью вечернего обращения к вам подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 35 военнослужащих 19-й ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – отметил Зеленский.

Президент подытожил, что он благодарен всем украинским героям, вставшим на защиту нашего государства.

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Зеленский обратился к датчанам

Президент во время обращения к датскому народу отметил, что 4 мая в Дании отмечают годовщину дня, когда мечта о свободе и мире стала реальностью. В это время завершились 5 долгих лет, которые страна провела под нацистской оккупацией.

По его словам, тогда все надеялись, что столь жестокая война станет последней, ведь больше никто не захочет разрушить мир.

"Надеялись, что ощущение смертельной опасности не повторится. А люди смогут забыть о светомаскировке. И сирены воздушной тревоги будут включать только раз в год: чтобы вспомнить о войне, которая была", – добавил президент.

Однако война снова пришла. Она снова продолжается в Украине и не собирается останавливаться. По словам главы государства, эта война – жестокая, как и та, победу в которой, вспоминают каждый май. Однако День освобождения Украины и победы над тиранией обязательно должны наступить.

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