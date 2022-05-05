Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. 4 травня він звернувся до данців з нагоди Дня звільнення.

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Росія забула про перемогу над нацизмом у 1945 році

Зеленський зауважив, що 77 років тому нацистів вигнали з Данії. Щороку у травні всі європейці згадують перемогу над найстрашнішим злом в історії людства – нацизмом. Проте, за словами президента, згадувати означає не просто пам'ятати.

Це означає пам'ятати й реально старатись не допускати ніколи знову того, що несли Європі нацисти. Саме українці та українки разом з нашими друзями й партнерами – антивоєнна коаліція, як свого часу була антигітлерівська – стримують зараз тих, хто точно забув, чому люди раділи в 1945-му,

– зауважив глава держави.

Він додав, що якби в Росії дійсно всі пам'ятали б, то ця війна в Україні просто не почалась би.

"Вже традиційно перед записом вечірнього звернення до вас підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 35 військовослужбовців 19-ї ракетної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України", – зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що він вдячний усім українським героям, які встали на захист нашої держави.

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Зеленський звернувся до данців

Президент під час свого звернення до данського народу зауважив, що 4 травня у Данії відзначають річницю дня, коли мрія про свободу та мир стала реальністю. Саме тоді завершилися 5 довгих років, які країна провела під нацистською окупацією.

За його словами, тоді усі сподівалися, що настільки жорстока війна стане останньою, адже більше ніхто не захоче зруйнувати мир.

"Сподівалися, що відчуття смертельної небезпеки не повториться. А люди зможуть забути про світломаскування. І сирени повітряної тривоги вмикатимуть лише раз на рік: аби згадати про війну, яка була", – додав президент.

Проте війна знову прийшла. Вона знову триває в Україні та не збирається зупинятися. За словами глави держави, ця війна – жорстока, як і та, перемогу у якій, згадують щотравня. Однак День звільнення України та перемоги над тиранією обов'язково повинні настати.

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