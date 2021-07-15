Украинцы смогут регистрировать прописку онлайн: в Раде поддержали новую электронную услугу

В Верховной Раде поддержали законопроект об онлайн-прописке. Теперь зарегистрировать место жительства можно будет за 10 минут. К тому же больше не будут требовать "штампы о прописке" или бумажные справки к ID-карте.

Верховная Рада Украины 15 июля 2021 года приняла за основу законопроект, благодаря которому место проживания можно будет задекларировать в электронной форме. За соответствующие изменения проголосовал 251 народный депутат.

К теме Мошенники, бабушки и скептики: каковы риски перехода Украины на жизнь без бумажек

Сменить место жительства и выписать людей из квартиры тоже можно будет онлайн. На обработку заявки уйдут всего сутки.

Получить документы за несколько секунд

Смена места регистрации – одна из самых популярных государственных услуг, которая требует больше всего документов. Чтобы упростить эту процедуру, в Министерстве цифровой трансформации разработали экспериментальный проект. Верховная Рада закрепила изменения законодательно.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, все данные о месте жительства объединят в демографическом реестре. Информация станет доступной для просмотра за несколько секунд. Таким образом украинцы будут экономить до месяца времени.

Как зарегистрироваться или сменить место прописки онлайн

Регистрация и смена места прописки электронным способом не будет влиять на оформление пенсии или получение медицинской помощи. Все изменения автоматически будут появляться в реестре недвижимого имущества.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на онлайн портал государственных услуг "Дия" и выбрать пункт "Регистрация места проживания". После заполнения заявки, владелец жилья в течение суток сможет подтвердить запросы и разрешить соответствующие изменения.

Электронные государственные услуги: последние новости

Учителей возмутил тест о цифровой грамотности на портале "Дия". Педагоги заявили, что он не соответствует тематике.

В Украине тестируют электронные больничные. Это позволит семейному врачу выписать листки нетрудоспособности с минимальным количеством действий.

Национальный банк разрешил украинцам открывать банковские счета с помощью приложения "Дия".

Снятие с предыдущего места регистрации также будет происходить автоматически. На получение этой услуги понадобится не больше суток.