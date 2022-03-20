Как украинцы с детьми и животными бегут от войны: щемящий фоторепортаж с вокзала Львова

С начала войны, которую Россия начала против нашей страны, Укрзализныця эвакуировала 2,6 миллиона человек. Это десятки рейсов ежедневно в более безопасные, и тысячи вагонов, которые обходят обстрелы и спасают жизни наших граждан.

Большинство пассажиров приезжает на запад страны. В частности, и во Львов – культурную столицу страны. Как город принимает переселенцев – смотрите в материале сайта 24 канала.

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Во Львов прибывают поезда со всех уголков страны

К перронам Львовского вокзала люди прибывают поездами каждый час. Вместе с собой они привозят домашних любимцев. В городе уже обустроили новые постоянные пункты гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев. Около 500 учреждений образования, культуры и спорта принимают временно перемещенных лиц.

Во Львов приезжают люди со всей страны / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Возле здания вокзала круглосуточно работает более сотни волонтеров. Они выходят поочередно. Есть здесь и врачи всех специальностей. Виталий приехал во Львов из Запорожья вместе с сестрой и племянниками. Сейчас он волонтер "Красного Креста" и помогает людям, которые бегут от войны в Украине.

Мужчина рассказал, что люди, которые приезжают на Запад, могут получить медицинскую помощь, поесть и согреться. А также получить информацию о проживании во Львове или в других городах и странах.

Я увидел, что здесь волонтерят и остался. Мне захотелось помогать людям, а не сходить с ума наедине дома,

– отметил он.



Волонтер Виталий / Фото Алины Туришин, 24 канал

Волонтеры работают посменно. Помогать берутся люди со всех уголков страны. Даниил родился в Луганской области, а во Львов приехал из Харькова, где учился. Привез сестру вместе с детьми. Когда в 5 утра начали бомбить город, они сразу собрались и уехали в Днепропетровскую область.

Что происходит на вокзале во Львове / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Валерия выехала из Харькова 17 марта. По ее словам, брат был в больнице, ему сделали операцию, это заставило задержаться в городе. Российские войска попали в соседний дом, где проживала девушка. Он не уцелел.

Мать была с ним. Его недавно выписали и мы уехали. Там было ужасно. Многие мои знакомые жили в метро, а я все эти дни проживала с отцом. Не везде есть еда, ее раскупили в первые дни, но привозили волонтеры,

– сказала она.



Валерия выехала из Харькова / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Вера выехала из временно оккупированного города Васильевка, что в Запорожской области, с двумя маленькими детьми. В ночь с 28 февраля на 1 марта российские военные обстреляли город.

Нас вывезли волонтеры. А до того мы прятались по подвалам. У меня два ребенка – мальчик и девочка,

– рассказала женщина.



Вера с детьми выехали из Васильевки / Фото Алины Туришин, 24 канал

Ежедневно через львовский вокзал проходит в среднем 30 – 40 тысяч человек. Кто-то ждет поезд в Польшу, кто-то автобусом добирается до границы, еще часть остаются во Львове.

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