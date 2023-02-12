Если Россия ударит ядерным оружием: сколько украинцев хотят продолжать борьбу

Украинцы не готовы сдаваться в борьбе с Россией, даже если она применит ядерное оружие. Большинство украинцев готовы продолжать битву.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный коммуникационным агентством thekuskt CNC по заказу Мюнхенская конференция по безопасности. Согласно результатам опроса, 89% украинцев хотят продолжать борьбу, даже если Россия нанесет ядерный удар по Украине.

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Украинцы хотят возвращения всех территорий

Также опрос пролил свет на другие настроения украинцев в контексте войны с Россией. Так, для 85% опрошенных возможный отход России к линии фронта на 24 февраля не являлся бы приемлемым основанием для прекращения огня. Большинство считает обязательным возвращение Донбасса и Крыма.

Согласно результатам опроса, 72% украинцев заявили о необходимости долгосрочных поставок оружия с Запада.

Кроме того, около двух третей уверены, что Украина никогда не будет в безопасности вне НАТО. 75% опрошенных считают, что без западных гарантий безопасности, Украина никогда не будет в безопасности от России.

Большинство украинцев больше доверяют США и НАТО в защите своей страны, чем ЕС.

Сплоченность украинского населения, объединенного решимостью защищать собственную демократию от автократического ревизионизма России, является ключевой причиной удивительной устойчивости Украины.

– заявили авторы опроса.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности