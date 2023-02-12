Если Россия ударит ядерным оружием: сколько украинцев хотят продолжать борьбу
Источник:Tagesspiegel
Украинцы не готовы сдаваться в борьбе с Россией, даже если она применит ядерное оружие. Большинство украинцев готовы продолжать битву.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный коммуникационным агентством thekuskt CNC по заказу Мюнхенская конференция по безопасности. Согласно результатам опроса, 89% украинцев хотят продолжать борьбу, даже если Россия нанесет ядерный удар по Украине.
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Украинцы хотят возвращения всех территорий
Также опрос пролил свет на другие настроения украинцев в контексте войны с Россией. Так, для 85% опрошенных возможный отход России к линии фронта на 24 февраля не являлся бы приемлемым основанием для прекращения огня. Большинство считает обязательным возвращение Донбасса и Крыма.
Согласно результатам опроса, 72% украинцев заявили о необходимости долгосрочных поставок оружия с Запада.
Кроме того, около двух третей уверены, что Украина никогда не будет в безопасности вне НАТО. 75% опрошенных считают, что без западных гарантий безопасности, Украина никогда не будет в безопасности от России.
Большинство украинцев больше доверяют США и НАТО в защите своей страны, чем ЕС.
Сплоченность украинского населения, объединенного решимостью защищать собственную демократию от автократического ревизионизма России, является ключевой причиной удивительной устойчивости Украины.
– заявили авторы опроса.
Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности
- В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности Украина предупреждала об угрозе российского вторжения, однако западные партнеры отказались нанести превентивный удар по Кремлю в виде санкций.
- В 2022 году Россия проигнорировала участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Во время конференции участники прошли опрос, в котором ответили, что не верят в то, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины. Но уже через 4 дня Путин начал вторжения.
- В этом году Россию не пригласили в Мюнхен на конференцию, которая продлится с 17 по 19 февраля. На конференцию поедут российские оппозиционеры Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал приоритетные темы, которые будут обсуждаться во время Мюнхенской конференции безопасности.
- По его словам, ключевая тема – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов для Украины.
- Также Киев планирует говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России