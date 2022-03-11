Украинцы имеют право на ярость, – заявление президента Meta относительно претензий Кремля

Российское правительство рассматривает возможность признать компанию Meta экстремистской организацией. Почему – мы понимаем: экстремисты всегда стремятся обвинить в своих грехах кого-то другого.

Но чем Meta спровоцировала такое гвалт на России? Дело в том, что в фейсбуке и инстаграме разрешили, условно говоря, желать смерти российским оккупантам в Украине. Не во всех странах, но все же.

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Как в Meta отнеслись к угрозам со стороны России? На этот вопрос ответил в заявлении Ник Клегг, президент отдела глобальных отношений компании.

Украинцы вправе выражать свой гнев в сторону оккупантов

Клегг подчеркнул, что политика компании Meta "сосредоточена на защите прав людей на слово". Среди прочего – права на слово "как выражение самообороны в ответ на военное вторжение в их страну".

Если бы мы применяли нашу стандартную политику по содержанию без каких-либо корректировок, мы бы теперь удаляли контент обычных украинцев, выражающих свое сопротивление и ярость против военных сил вторжения, что справедливо считалось бы неприемлемым,

– пояснил представитель Meta

Однако отметил:

Meta применит эту политику только в Украине.

С россиянами компания не конфликтует.

И язык вражды "к российскому народу" не будет позволять.

Ну, как-то так, если очень простыми словами: нельзя писать "смерть россиянам" в фейсбуке, но можно – "смерть российским оккупантам". И то только в случае, если аккаунт украинский.

С чего все началось – смотрите в видео: Meta разрешила писать гневные посты против Путина и военных России