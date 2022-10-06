Исчезновение украинцев на границе России и Эстонии: как отреагировали в МИД

В России у границы с Эстонией "исчезли" сотни украинских беженцев. В Министерстве иностранных дел Украины заверили, что уже выясняют эту ситуацию.

Реакция МИД на исчезновение украинцев

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что посольство Украины в Эстонии сотрудничает с компетентными органами. Они пытаются выяснить, что именно произошло на границе.

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Вопрос выезда украинцев из России находится на особом контроле МИД и других причастных государственных органов Украины,

– подчеркнул Николенко.

Что этому предшествовало

Около тысячи украинцев находились на границе России с Эстонией. Такая очередь собралась из-за того, что россияне затягивали с пограничными процедурами. Министерство внутренних дел Эстонии 5 октября сообщило, что украинцев посадили в грузовики и вывезли в неизвестном направлении.

Теперь эстонские стражи порядка используют беспилотники, чтобы проследить, куда россияне везут украинских беженцев. Они опасаются, что государство-агрессор хочет осуществить прошлогодний сценарий Беларуси и везет украинцев в "зеленый коридор". Как Беларусь перевозила беженцев под границу Литвы и Латвии.

Сколько украинских беженцев находится в Европе

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны украинские пограничники зафиксировали 13,3 миллиона выездов из страны. В то же время 6,2 миллиона украинцев вернулись домой.

По состоянию на 27 сентября около 4,2 миллиона граждан Украины оформили статус временно защиты в разных странах Европы. Больше всего беженцев приняли Польша, Германия, Чехия, Великобритания, а также Нидерланды.

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