Об этом в Оттаве заявил министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что заявил чиновник

Министр отметил, что не готов предоставить право на постоянное проживание всем 300 тысячам украинцев. По его словам, такое разрешение может означать "пораженческий месседж относительно войны в Украине".

Однако Миллер также отметил – есть люди, которые становятся канадцами, находясь в стране, рожают детей, женятся на канадцах, и в таких случаях следует проявить гуманность.

Поэтому желающие украинцы могут подавать заявки на получение статуса постоянного жителя на равных условиях с остальными.

Пока идет война – я не буду отправлять украинцев обратно. Мы продолжаем разрешения на проживание и работу, поэтому нечего бояться,

– сказал чиновник.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Канада в рамках санкций заблокировала 457 миллионов канадских долларов российских активов. Это составляет более 350 миллионов долларов США.

С мая 2024 года общая стоимость замороженных Канадой активов россиян выросла на 230 тысяч канадских долларов, это 60 тысяч долларов США.