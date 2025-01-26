Про це в Оттаві заявив міністр імміграції, біженців та громадянства Канади Марк Міллер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Що заявив посадовець

Міністр зазначив, що не готовий надати право на постійне проживання всім 300 тисячам українців. За його словами, такий дозвіл може означати "поразницький меседж стосовно війни в Україні".

Однак Міллер також наголосив – є люди, які стають канадцями, перебуваючи в країні, народжують дітей, одружуються з канадцями, і в таких випадках слід проявити гуманність.

Тож охочі українці можуть подавати заявки на отримання статусу постійного мешканця на рівних умовах з іншими.

Поки триває війна – я не надсилатиму українців назад. Ми продовжуємо дозволи на проживання й роботу, тож нічого боятися,

– сказав посадовець.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Канада в межах санкцій заблокувала 457 мільйонів канадських доларів російських активів. Це становить понад 350 мільйонів доларів США.

З травня 2024 року загальна вартість заморожених Канадою активів росіян зросла на 230 тисяч канадських доларів, це 160 тисяч доларів США.