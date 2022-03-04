Украинцы колонной вышли в Мелитополе против врага

4 марта 2022 , 14:07
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Источник:

телеграм-канал Анатолий Штирлиц

Жители Мелитополя вышли на улицы города, чтобы остановить захват города россиянами. Они протестуют против "освобождения", выкрикивают "долой оккупанты" и четко выражают свой гнев к захватчику – России.

Местные жители уже не в первый раз выходят на улицу высказать свою позицию, митинги также проходили и 2 марта. В целом, Запорожская область продолжает давать врагу отпор. 

Внимание Вы – муртады, – житель Мелитополя в глаза обматерил российских оккупантов

 

Автор: Анастасія Лукашевська