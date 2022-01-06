Украинцы могут обращаться в посольство в Казахстане круглосуточно – МИД

Украинский МИД внимательно следит за событиями, которые происходят в Казахстане. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам защищать интересы украинских граждан в этой стране.

Основное сейчас – это безопасность украинцев в Казахстане. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Куда обращаться в случае опасности

МИД отмечает, что посольство Украины в Нур-Султане сейчас работает круглосуточно.

Ситуация осложняется тем, что в Казахстане ввели чрезвычайное положение, а интернет и мобильная связь работают нестабильно. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы,

– заявил Николенко.

Аэропорт Нур-Султана работает в обычном режиме

МИД призывает украинцев в Казахстане избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в крупных городах. Следует быть максимально бдительными и осторожными и зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь. Если есть угроза жизни или безопасности украинцев, то они могут обратиться и попросить помощи по телефону:или на электронную почту:

По словам Николенко, вечером 5 января группа украинцев не смогла вылететь рейсом Алматы – Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли людям найти, где переночевать. Теперь посольство ищет пути, чтобы рейс все же смог вылететь и поддерживает контакты с пассажирами.

МИД уверяет, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. 6 января планируется рейс в Киев.

МИД отмечает, что украинские дипломаты ожидают от казахстанских властей неуклонного обеспечения безопасности граждан Украины и содействия, в частности, и тем, которые хотят покинуть Казахстан.

Последние новости из Казахстана

В Казахстане уже четвертый день продолжаются масштабные протесты. Утром 6 января в крупнейшем городе страны Алматы начали "зачистку" от митингующих. Возникали перестрелки, есть десятки погибших. Кроме того, по всей стране не работают банки.

В Государственном департаменте США заявляли, что следят за протестами в Казахстане. Вашингтон осудил насилие на улицах страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдал ряд срочных поручений. Среди них были и те, которые непосредственно касаются митингующих.

В Организации Договора о коллективной безопасности официально подтвердили, что "окажут помощь" Казахстану, то есть отправят туда свои миротворческие силы. Важно, что, в частности, речь идет о российских военных.

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