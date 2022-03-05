Об этом украинский лидер заявил во время вечернего видеообращения 5 марта. По его словам, миллионы людей в Украине стали одним целым – сверхдержавой духа, сообщает 24 канал.

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Всем вместе выдержали удар – все вместе отстроим государство

Президент подчеркнул, что фактически каждый украинец участвует в борьбе против российского агрессора

"Каждый военный на линиях обороны. Каждый врач, который спасает жизни. Каждый пожарный, который останавливает огонь. Каждый предприниматель, который продолжает работу", – отметил он.

Также вспомнил и о десятках и десятках других профессий. Это, в частности, программисты, которые пошли в информационные войска, все, кто ушел в тероборону, учителя и воспитатели, которые не оставляют детей, полицейские и государственные служащие.

Мы все вместе выдержали удар. Мы все вместе восстановим нашу державу. Что дает нам эту уверенность? Откуда она? Это не просто слова. Это не просто вера. Это наша безусловная реальность, которая подпитывается энергией наших людей. Нашего сопротивления. Нашего протеста,

– заметил Зеленский.

Отдельно он отметил города и городи, люди которых без оружия, зато своей решительностью и единством выгоняют оккупантов. Это прежде всего Херсон. Мелитополь. Бердянск и Конотоп.

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Полное вечернее обращение Зеленского 5 марта: смотрите видео

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