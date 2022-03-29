"Украинцы начинают прозревать": хроники побега приходов из РПЦ в ПЦУ

Все большее количество общин в Украине начинает переход к ПЦУ. Для 50 из них он уже завершился, а еще 100 находятся в процессе.

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний отметил, что украинцы, до российского вторжения находившиеся в духовном заблуждении, начали прозревать. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Общины начали переходить в ПЦУ

Митрополит Эпифаний рассказал, что в последние дни началась волна переходов общин со стороны РПЦ в ПЦУ. Практически за несколько дней уже оформили более 50 переходов.

Сейчас мы говорим, что около 100 общин определились, они уже в процессе перехода. То есть постепенно украинцы, находившиеся в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на Западе, но и в Центре, на Востоке и Юге,

– отметил владыка.

Он добавил, что ежедневно ПЦУ сообщают о том, что та или иная община уже определилась, провела собрание и приняла решение о переходе.

"А согласно законодательству, каждое общество имеет право изменения своей юрисдикции", – заявил митрополит.

Поэтому он призвал общины московского патриархата и дальше принимать соответствующие решения, не молчать и приобщаться к признанной Православной церкви Украины.

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