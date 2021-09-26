Журналисты выбрали фото: Дениса Шмыгаля – премьер-министра, Олега Татарова – заместителя главы Офиса Президента, Андрея Ермака – главы ОП и Елены Фиданян – руководительницы департамента образования Киевской городской государственной администрации. А также – фото президента Владимира Зеленского.

Обратите внимание Разумков неожиданно стал вторым после Зеленского по уровню доверия украинцев

Опрошенные признали, что мало информированы и о должности, и о лицах, которые их занимают. Во всех причины разные. Некоторые украинцы считают – в политике не делают акцент на сегмент населения младшего возраста.

Политики стремятся быть узнаваемыми

Сохраняют желание быть заметными и политические лидеры, исключение – затопленные негативом, которых общество скорее не хотело бы знать. А вот чиновники – прячутся в кабинетах.

"Для чиновника узнаваемость может быть опасна, так как чем больше людей будут знать, что "с этим вопросом надо обращаться именно к этому чиновнику" – (больше – 24 канал) претензий и обращений. Чем меньше высовываешься – тем легче живется", – сказал социальный психолог Илья Бачурин.

Насколько украинские политики узнаваемы среди граждан: видео

Люди и сами рады жить в так называемой пузыре, веря в "политический миф" всемогущего лидера или организации вроде Совета нацбезопасности и обороны, которая принимает эффективные и яркие решения, но в то же время использует не свойственные органу функции.

Политическая грамотность – ограниченная

Не всегда и граждане рвутся в бой за свои права, даже когда говорится об отремонтированных школах, больницах и дорогах – обращаются не к ответственному чиновнику, а к известному.

Интересно Зажиточная сотня Украины: олигархи теряют миллионы, а родители нардепов – богатеют

"У нас политическая грамотность на самом деле ограничена самими политиками. Они могли производить больше контента, чтобы люди знали, читали и больше влияли, но нужно ли это политикам? Нет. Хотят ли они, чтобы люди их контролировали? Нет", – пояснил политолог Николай Давидюк .

Не знать своих должностных лиц вполне нормальное явление для тихой Швейцарии, отметили эксперты, но не для украинской демократии, которая развивается.

По сценарию Украина – нужно знать власть, каждого исполнителя. Именно направлять положительные моменты, если он делает хорошие реформы, или негативные, если этот человек ворует или обманывает,

– сказал Николай Давидюк.

Политическая пассивность граждан ведет к цементированию наболевших проблем и популизму от политиков и чиновников. Ведь последние начинают продуцировать популизм для рейтинга, а не реформы. Единого рецепта борьбы нет.

Читайте также Говорливые депутаты: у кого не закрывается рот в Верховной Раде

Однако социальный психолог Илья Бачурин отметил, что постепенно осознанное гражданское общество ищет для себя инструменты о том, как избавиться от популизма.

Сейчас граждане – непосредственные участники всех сфер жизни своей общины. Согласно Конституции, право избирать и решать – за народом. Важно не пренебрегать и обязанностью контролировать тех, кому делегировали власть.