Украинцы несли старую собаку 17 километров, чтобы пересечь с ней границу: история одного фото

Сеть облетело фото украинки со старенькой собакой на руках. В подписях к кадру говорится, что женщина преодолела 17 километров. И такая история случилась на самом деле, есть только один нюанс: на фото – мужчина.

С начала циничного российского вторжения из Украины, по данным ООН, выехали более 2 миллионов мирных жителей. Среди них – 35-летняя Алиса с детьми и своими домашними питомцами.

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На вирусном фото изображена именно ее собака, однако несет ее на плечах муж Алисы. Он сопровождал свою семью до границы. Героиню фотографии зовут Пуля, и ей уже 12,5 лет.

Фото Алисиного мужчины с собакой поразило сеть / Фото Alisa / Guardian Community

История семьи Алисы

Женщина вместе с семьей проживала в Киеве, и когда Россия цинично напала на столицу Украины – она решила уехать из города. В преддверии полномасштабного вторжения, 23 февраля, скончался ее отец. Его так и не успели похоронить...

Из Киева выбирались на маленькой машине, в которую уместились девять человек: Алиса, ее мама и сестра, двое мужчин, четверо детей и две большие собаки, в том числе пожилая немецкая овчарка Пуля. По словам женщины, в салоне совсем не было места. Так они проехали 16 часов, остановившись в деревне в 140 километрах от Киева.

Пуле уже 12,5 лет / Фото Alisa / Guardian Community

Оттуда семья отправилась в Польшу. Алиса работает программисткой в ​​германской компании, в этом ей помогали работодатели. Однако у границы образовалась огромная пробка. Требовалось 3 – 5 дней, чтобы добраться до пропускного пункта на авто. А оставаться так долго в машине не было возможности из-за минусовой температуры.

До границы оставалось 17 километров, и это расстояние украинцы решили преодолеть пешком.

Это было тяжелое путешествие по горам и рекам. Мои дети плакали на холоде. Мне тоже хотелось плакать, но я не могла сдаться… Это была моя идея поехать на границу, – вспоминает Алиса.

Трудным это путешествие оказалось для старушки: Пуля постоянно падала и не могла самостоятельно подняться. Женщина останавливала машины, но все вокруг советовали оставить четверолапую на произвол судьбы.

Но наши собаки – часть нашей семьи. Моя любимица пережила все счастливые и грустные моменты вместе с нами. Мамина собака – это все, что у нее осталось от прежней жизни. Поэтому мой муж иногда нес Пулю на плечах, – делится Алиса.

В итоге Алиса с детьми и собаками попала в Польшу. А ее муж вернулся в Украину.

Семья Алисы в палатке по прибытии в Польшу / Фото Alisa / Guardian Community

Сейчас женщина скучает по любимому, а еще стремится похоронить своего отца. "Мой папа в морге, и я надеюсь, что когда я вернусь, он все еще будет там. Я устрою лучшие похороны", – отмечает киевлянка.

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