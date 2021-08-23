Украинцы Нью-Йорка провели впечатляющий флешмоб в вышиванках

В Нью-Йорке представители украинской общины вышли на флешмоб в вышиванках. С сине-желтыми флагами на Times Square они скандировали "Слава Украине – Героям слава!"

По призыву волонтерской организации "Вместе для Украины" в центре Манхэттена собрались несколько десятков жителей Нью-Йорка украинского происхождения. Флешмоб, по информации издания, посвятили Дню Независимости Украины.

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Участники акции вышли с плакатами с лозунгами: "Украина продолжает истекать кровью, пока Запад наблюдает" и "Длительная российская оккупация Украины – стыд для США".

Флешмоб провели несмотря на ливни

В то же время участники флешмоба выступили с лозунгами "Поддержите борьбу Украины с российским империализмом". Флешмоб завершился коллективным исполнением Гимна Украины.

Член правления волонтерской организации Марина Приходько в комментарии изданию рассказала, что Times Square является лучшим местом в Нью-Йорке, чтобы привлечь внимание города к 30-летию Независимости Украины.



Участники акции обратили внимание американцев на празднование 30 годовщины Независимости Украины / Фото Укринформа

Жители американского города собрались на акцию несмотря на ливни, которые принес в Нью-Йорк ураган Генри. В соцсетях они отмечали – флешмоб состоится при любой погоде.