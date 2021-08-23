На заклик волонтерської організації "Разом для України" в центрі Мангеттена зібралися кількадесят мешканців Нью-Йорка українського походження. Флешмоб, за інформацією видання, присвятили Дню Незалежності України.
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Учасники акції вийшли з плакатами зі галами: "Україна продовжує стікати кров'ю, поки Захід спостерігає" й "Тривала російська окупація України – сором для США".
Флешмоб провели попри зливи
Водночас учасники флешмобу виступили з гаслами "Підтримуйте боротьбу України з російським імперіалізмом". Флешмоб завершився колективним виконанням Гімну України.
Членкиня правління волонтерської організації Марина Приходько у коментарі виданню розповіла, що Times Square є найкращим місцем у Нью-Йорку, аби привернути увагу міста до 30 річіниці Незалежності України.
Учасники акції звернули увагу американців на святкування 30 річниці Незалежності України / Фото Укрінформу
Мешканці американського міста зібралися на акцію попри зливи, які приніс у Нью-Йорк ураган Генрі. У соцмережах вони зазначали – флешмоб відбудеться за будь-якої погоди.